Маккейн объяснил, почему Путин после агрессии в Украине решил вмешаться в выборы США

Об этом Маккейн заявил на слушании в этом комитете, посвященном киберугрозам для США, преимущественно со стороны России, передает Радио Свобода.

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«Нас не должно удивлять, что Владимир Путин мог подумать, что он может устраивать все серьезные кибернападения на наше государство, когда он заплатил такую ​​малую цену за вторжение в Украину, за аннексию Крыма, за подрыв демократических институтов по всей Европе и, конечно, за помощь Башару аль-Асаду уничтожать гражданских лиц в Сирии в течение более года безнаказанно», - сказал сенатор.

«Годами кибернападения на наше государство встречались с нерешительностью и бездействием. Наше государство не имеет политики, а следовательно, и стратегии киберсдерживания. Это подобие слабости провоцировало наших противников, которые нападали на нас снова и снова, и все серьезнее и серьезнее. Если мы не продемонстрируем, что цена нападений на США превышает желанные преимущества, эти кибернападения только будут нарастать», - добавил Маккейн.

Как говорится в обнародованном на слушании совместном докладе ряда американских спецслужб, Россия представляет значительную киберугрозу для военной, дипломатической, торговой и жизненно важной инфраструктуры США, и Кремль начал совершать значительно более агрессивные кибернападения, взяв за цель правительственные организации, негосударственные аналитические учреждения, политические организации и бизнес-корпорации.

Спецслужбы считают, что только представители высшего руководства России могли дать разрешение на кибернападения, которые, по мнению Вашингтона, имели целью вмешательства в американский избирательный процесс, - на недавнее похищение данных, касающихся выборов, и на их обнародование.

Избранный президент США Дональд Трамп, известный своей пророссийской позицией, и представители его команды продолжают ставить под сомнение данные американской разведки, что в кибервмешательство в президентские выборы в США причастна Россия.

К концу этой недели планируется подготовка еще одного доклада спецслужб США с доказательствами вмешательства России, с материалами которого в пятницу должны ознакомить и Трампа.

Во вторник директор Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан заявил, что все, кто сомневается в участии России в кибервмешательстве в выборы в США, должен увидеть этот доклад, прежде чем делать свои выводы.

В прошлом году все 17 спецслужб США подтвердили, что считают доказанным вмешательство в предвыборную кампанию в ущерб кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон хакеров, связанных с властями России. 29 декабря Федеральное бюро расследований и Министерство внутренней безопасности США опубликовали новый доклад о кибератаках во время президентской кампании, который подтвердил причастность к ним российских спецслужб. После этого администрация действующего президента Барака Обамы объявила беспрецедентные санкции против российских дипломатов в США.

В Москве же продолжают отрицать какое-либо вмешательство России как государства в президентские выборы в США.