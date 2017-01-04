Ракетные испытания близ Крыма будут проводиться регулярно по необходимости – министр обороны

Об этом он сообщил в интервью «5-му каналу», комментируя проведение 1-2 декабря 2016 года в южной части Украины учений Воздушных сил ВСУ, во время которых отрабатывались ракетные стрельбы.

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«Мы провели учения, мы проверили готовность нашей системы ПВО. Мы проверили способность наших ракет поражать цель. Мы достигли своей цели, практически не было ни одной нештатной ситуации. Мы провели это (ракетные испытания – УНИАН) впервые за время независимости Украины на этом полигоне», - заявил министр.

«Я оцениваю эти учения как очень удачные, очень нужные и, конечно, мы ни у кого спрашивать не собираемся, учение мы будем проводить на нашей территории. Они (ракетные испытания) будут регулярными настолько, насколько нужно их проводить, и мы их будем проводить, и не только такие (ракетные), но и другие учения», - добавил Полторак.

«Только в том году у нас было проведено около тысячи учений, и это в сотню раз больше, чем было раньше. Это значительно повысило потенциал ВСУ», - отметил министр.

Как сообщалось, представители украинской власти неоднократно подчеркивали, что Украина будет проводить ракетные испытания в соответствии с международными обязательствами и договорами в своем суверенном воздушном пространстве.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что единственной причиной, которая заставляет Украину проводить учения, в рамках которых проводились стрельбы вблизи оккупированного Крыма, является необходимость быть готовыми к полномасштабному российскому вторжению.

Накануне учений СМИ со ссылкой на источники в Минобороны Украины сообщили, что Россия угрожала Киеву ракетным ударом в случае проведения ракетных стрельб вблизи временно оккупированного Крыма.