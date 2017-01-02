Климкин и новый глава ОБСЕ посетят Донеччину и обсудят развертывание вооруженной миссии

Целью визита в Донецкую область является ознакомление руководителя внешнеполитического ведомства Австрии в начале председательства этой страны в ОБСЕ с состоянием имплементации Минских договоренностей, социально-экономической ситуацией в регионе, обусловленной военной агрессией России против Украины, а также реализацией благотворительных проектов с участием австрийских гуманитарных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

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Климкин и Курц обсудят усилия австрийского председательство в ОБСЕ в 2017 году, направленные на урегулирование конфликта внутри и вокруг Украины, в т.ч. относительно развертывания вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, укреплению потенциала Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине с целью осуществления эффективного мониторинга и верификации выполнения Минских договоренностей.

Запланирована также встреча министров с руководством местной областной и городской администраций, членами Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Также Климкин и Курц дадут пресс-конференцию для СМИ.

Напомним, Себастиан Курц планирует ослабить санкции против России.