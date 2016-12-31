На Донбасс собирается глава МИД Австрии, который планирует смягчить антироссийские санкции

Курц хочет на месте ознакомиться с ситуацией в зоне конфликта на Востоке Украины. Об этом говорится в распространенном в субботу, 31 декабря, заявлении министерства иностранных дел Австрии, сообщает "Немецкая волна".

Читайте такжеВице-канцлер Австрии выступил за постепенное снятие санкций с России

Ведомство отмечает, поездка Курца состоится 3 и 4 января 2017 года.

Вена, которая будет председательствовать в ОБСЕ в 2017 году, ставит перед собой три амбициозные цели: деескалацию имеющихся конфликтов, восстановление межгосударственного доверия и борьбу с радикализацией, которая представляет угрозу многим государствам.

Как сообщал УНИАН, ранее вице-канцлер Австрии, министр экономики Райнхольд Миттерленер выступил за постепенное снятие санкций с РФ.

Австрийское правительство хочет добиться смягчения санкций ЕС в отношении России, которые были наложены за через события в Украине.