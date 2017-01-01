Кива рассказал, что ему трудно было воспринимать "красивую женщину" Деканоидзе как руководителя

"Она хорошая как человек, она прекрасная женщина, она, наверное, любящая мать. В этих структурах нужны те, кто готов будет переламывать хребты всему том, что будет противостоять законности или выполнению законов", - рассказал скандальный экс-наркоборец в эфире телеканала "112 Украина".

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"Хатия, она действительно хороший человек, и у меня к ней, как к женщине, действительно хорошее отношение. Конечно, она красивая женщина. И, конечно, это мне импонировало. Мне просто трудно было воспринимать женщину-руководителя. Меня сразу назовут здесь сексистом. Так я и есть сексист в прямом смысле этого слова. Я считаю, что мужчина – это тот, который оберегает и охраняет, и создает условия, А женщина в этих условиях уже живет", - отметил Кива.

Как сообщал УНИАН, ранее Кива объяснил свою нетерпимость к ЛГБТ-сообществ любовью к детям.