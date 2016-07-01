Экс-наркоборец Кива объяснил свою нетерпимость к ЛГБТ-сообществам любовью к детям

Известный скандальными заявлениями в адрес ЛГБТ-сообществ бывший начальник департамента полиции по противодействию незаконному обороту наркотиков Илья Кива объяснил свое отношение.

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"Я просто люблю детей и борюсь за человеческое, я борюсь за здоровое, полноценное морально устойчивое будущее", - сказал он в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1", передает ТСН.

Кива утверждает, что сейчас происходит целенаправленное уничтожение морали и украинскому обществу навязывают чужие принципы.

"Кто-то в Верховной Раде отрабатывает гомосексуалистические гранты и пытается навязать нам свою игру. Меня беспокоит будущее наших детей. Меня интересует, чтобы мой сын или дочь никогда не столкнулись и не были ущемлены в правах, потому что сегодня уже начинается тот процесс, когда ущемляются права гетеросексуальных людей", - сказал Кива.

Напомним, комментируя события, произошедшие во Львове 19 марта, когда была сорвана акция, которую планировали провести местные ЛГБТ-сообщества, Кива написал на своей странице в Facebook: "ЛЬВОВ! БИБЛИЯ, ЛЕВИТ, Стих 20, глава 13. Если кто ляжет с мужчиной, как с женщиною, то оба совершили мерзость; пусть будут наказаны смертно; кровь их на них. P. S. Читайте Библию, верьте ГОСПОДУ!".

Потом эту запись он удалил.

Как сообщал УНИАН, ранее Кива заявил, что решил пойти в Национальную гвардию, чтобы вернуться в зону проведения антитеррористической операции. "Я решил пойти на повышение, а для меня повышение - это окоп... Мной был написан рапорт на имя командующего Национальной гвардии. Рапорт подписан, сейчас идет мое принятие. Иду солдатом. Я вижу себя на передовой, там, где честные люди, там, где правильные понятия и понятный агрессор. Здесь, в этой прогнившей системе, поверьте, я чувствовал себя дискомфортно", - заявил Кива.

Однако впоследствии в Нацгвардии сообщили, что Кива у них не служит.