Гройсман: в 2017 году правительство возьмется за ускорение децентрализации

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил на своей странице в Facebook.

«Децентрализация - успешная реформа, результаты которой уже чувствуют украинцы на местах: деньги есть, полномочия расширены, бюджеты децентрализованы... В 2017 году мы будем еще и еще наращивать темпы децентрализации и достигать вместе новых высот», - пообещал он.

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По словам премьера, эффективное управление на местах способствует развитию инфраструктуры, строительству и ремонту детских садиков, образовательных учреждений, строительству новых дорог и т.д.

В качестве примера Гройсман рассказал о результатах децентрализации в городе Южном (Одесская обл.). По его данным, в январе-сентябре 2016 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доходы городского бюджета выросли на 32% - до 246 млн грн.

«Благодаря этому в Южном отремонтированы школы и детсады, строят Центр административных услуг, реконструированы теплосети и освещение - жизнь людей становится комфортной», - сообщил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, процесс децентрализации власти начался в Украине в 2014 году. Целью реформы является предоставление регионам большей финансовой независимости, а также возможностей использования региональных ресурсов, включая денежные, по усмотрению местной власти. По состоянию на конец текущего года, дополнительные доходы местных бюджетов составляют 44 млрд грн.