Гройсман назвал ошибкой решение нардепов об увеличении своих зарплат вдвое
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал решение депутатов увеличить свои заработные платы минимум вдвое ошибкой, которую нужно незамедлительно исправить.
Об этом он сказал журналистам по итогам презентации проекта USAID по углублению децентрализации в Украине.
«Если бы была дискуссия с правительством по этому вопросу, то ситуацию можно было бы решить по-другому. Но такой дискуссии не было. Это инициатива ряда депутатов, которые решили, что они могут прийти на бюджетный комитет, отстоять там свою позицию и более того - включить ее не в рекомендации, а в тело самого постановления (о повышении зарплат - УНИАН). Поэтому сейчас этот вопрос надо рассмотреть отдельно, - сказал Гройсман. - Концентрироваться мы должны на том, чтобы сформировать нормальные подходы к зарплатам врачей и учителей. Понятно, что для депутатов тоже должно быть финансовое обеспечение, но оно должно быть сопоставимым с ситуацией в стране. Думаю, что в диалоге этот вопрос можно решить. Плохо, что вот так оно вышло. Влиять на решение парламента правительство не может, но свое видение мы высказали».
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При этом Гройсман напомнил, что выполнить решение парламента не представляется возможным, поскольку в бюджете 2016 года и в проекте бюджета на 2017 год средств на повышение зарплат депутатам нет.
«Все начинают сейчас спекулировать, я бы не спекулировал. И искать сейчас кого-то, кто виноват -неправильно. Правильно понять, что это была ошибка. И важно понять, как ее исправить, как обеспечить финансирование народных депутатов и сделать их зарплаты открытыми и адекватными, - отметил глава правительства. - Кроме того, было бы хорошо, если бы наряду с вопросами зарплаты рассматривался вопрос ответственности депутатов в их работе. Речь о посещении заседаний парламента, комитетов, обработке законопроектов, голосовании. А увеличение зарплат - не ко времени. Это дискуссионный вопрос».
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины впервые за несколько последних лет своевременно - 15 сентября - подал в парламент проект государственного бюджета Украины на 2017 год. Проект предполагает доходы в сумме 706,269 млрд грн, расходы - 775,265 млрд грн и предельный объем дефицита на уровне 77,547 млрд грн.
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Основой для расчета показателей госбюджета на 2017 год стал макроэкономический прогноз, предусматривающий рост реального ВВП на 3%, рост номинального ВВП до 2,585 трлн грн, потребительскую инфляцию к концу года на уровне 8,1%.
Согласно нормам законодательства, бюджет должен быть принят в третьем - окончательном чтении - не позднее начала декабря текущего года.
20 октября Верховная Рада приняла постановление «О выводах и предложениях к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2017 год».
Этим постановлением был принят проект бюджета на 2017 год в первом чтении, а также принято решение о повышении заработной платы народным депутатам в 2-2,5 раза – до более 40 тыс. грн.