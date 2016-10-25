Гройсман назвал ошибкой решение нардепов об увеличении своих зарплат вдвое

Об этом он сказал журналистам по итогам презентации проекта USAID по углублению децентрализации в Украине.

«Если бы была дискуссия с правительством по этому вопросу, то ситуацию можно было бы решить по-другому. Но такой дискуссии не было. Это инициатива ряда депутатов, которые решили, что они могут прийти на бюджетный комитет, отстоять там свою позицию и более того - включить ее не в рекомендации, а в тело самого постановления (о повышении зарплат - УНИАН). Поэтому сейчас этот вопрос надо рассмотреть отдельно, - сказал Гройсман. - Концентрироваться мы должны на том, чтобы сформировать нормальные подходы к зарплатам врачей и учителей. Понятно, что для депутатов тоже должно быть финансовое обеспечение, но оно должно быть сопоставимым с ситуацией в стране. Думаю, что в диалоге этот вопрос можно решить. Плохо, что вот так оно вышло. Влиять на решение парламента правительство не может, но свое видение мы высказали».

Читайте такжеГройсман: повышение зарплат депутатам было несвоевременным

При этом Гройсман напомнил, что выполнить решение парламента не представляется возможным, поскольку в бюджете 2016 года и в проекте бюджета на 2017 год средств на повышение зарплат депутатам нет.

«Все начинают сейчас спекулировать, я бы не спекулировал. И искать сейчас кого-то, кто виноват -неправильно. Правильно понять, что это была ошибка. И важно понять, как ее исправить, как обеспечить финансирование народных депутатов и сделать их зарплаты открытыми и адекватными, - отметил глава правительства. - Кроме того, было бы хорошо, если бы наряду с вопросами зарплаты рассматривался вопрос ответственности депутатов в их работе. Речь о посещении заседаний парламента, комитетов, обработке законопроектов, голосовании. А увеличение зарплат - не ко времени. Это дискуссионный вопрос».

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины впервые за несколько последних лет своевременно - 15 сентября - подал в парламент проект государственного бюджета Украины на 2017 год. Проект предполагает доходы в сумме 706,269 млрд грн, расходы - 775,265 млрд грн и предельный объем дефицита на уровне 77,547 млрд грн.

Читайте такжеГройсман уверяет, что Кабмин не поддержит инициативу о повышении зарплаты нардепам

Основой для расчета показателей госбюджета на 2017 год стал макроэкономический прогноз, предусматривающий рост реального ВВП на 3%, рост номинального ВВП до 2,585 трлн грн, потребительскую инфляцию к концу года на уровне 8,1%.

Согласно нормам законодательства, бюджет должен быть принят в третьем - окончательном чтении - не позднее начала декабря текущего года.

20 октября Верховная Рада приняла постановление «О выводах и предложениях к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2017 год».

Этим постановлением был принят проект бюджета на 2017 год в первом чтении, а также принято решение о повышении заработной платы народным депутатам в 2-2,5 раза – до более 40 тыс. грн.