За вчерашний день - 3 раненых на фронте и 5 небоевых потерь - Матиос

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"А на фронте сейчас потери - 8 военных", - написал Матиос.

Затем он уточнил данные.

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"За вчерашний день 3 боевых раненых, 5 - небоевых потерь (1-самоубийство, 4 при неосторожном обращении с гранатой РГД-5). Это война и ее последствия страшны", - отметил он.

В то же время спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник заявляет, что не может подтвердить информацию заместителя генпрокурора - главного военного прокурора Анатолия Матиоса о потере восьми военных в зоне боевых действий на Донбассе.

Об этом сообщает радио «Свобода".

"Подтвердить на сию минуту не могу. Потому что за последние сутки таких потерь, боевых потерь у нас не учтено. По состоянию на 16 час нам известно про одного раненого бойца", - сказал Мотузяник.

Как сообщал УНИАН,на протяжении минувших суток в зоне проведения АТО были ранены трое украинских военных.