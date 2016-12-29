Я не буду стоять в стороне: Гройсман прокомментировал возможное лишение лицензии 1+1

Премьер-министр Владимир Гройсман прокомментировал ситуацию о возможном лишении лицензии телеканала 1+1, заявив, что относится к этому негативно. Об этом глава правительства заявил в эфире «112 Украина».

Гройсман заявил, что пока угроз выдаче лицензии нет. Впрочем в случае ущемлений, премьер заявил, что поддержит телеканал и свободу слова в Украине.

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"Да, я вчера получил ваше обращение (телеканала, - ред.). Абсолютно негативно воспринимаю даже информацию о том, что могут быть какие-то притеснения. Я думаю, что нужно дождаться официальной позиции Нацсовета и дальше все будет известно. Насколько я понимаю, то сегодня угроз невыдачи лицензии нет, как меня проинформировали. Если нет угрозы, то будем считать, что было недоразумение. Но если, не дай Бог, мы будем видеть какие-то проблемы, я не буду стоять в стороне, и чем смогу поддержать, всегда поддержу. Я поддерживаю свободу слова в стране. Считаю, что свобода слова настолько важна, как воздух, потому что это позволяет нам меняться, быть открытыми", - отметил премьер-министр.

Напомним, в ночь на 29 декабря руководство и сотрудники телеканала 1+1 обнародовали обращение к президенту и премьер-министру Украины, а также спикеру Рады. В нем, в частности, речь шла о попытке лишить телеканал лицензии.

Утром первый заместитель председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк заявила, что оснований для прекращения вещания телеканала 1+1 нет.

Позже председатель Нацсовета Юрий Артеменко заявил, что "1+1" может продолжать вещание даже при отсутствии бланка лицензии, потому что уже принято решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания о продлении срока действия документа.