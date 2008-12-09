ВР приступила к выборам спикера

Будут избирать открытым поименным голосованием

ВР включила в повестку дня вопрос об избрании председателя парламента. "За" проголосовали 247 депутатов. Вице-спикер ВР Александр Лавринович сообщил, что согласно принятого ранее решения председателя ВР будут избирать открытым поименным голосованием. Сейчас фракции начали внесение кандидатур на должность председателя ВР

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