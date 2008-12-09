УЕФА хочет услышать от Суркиса, что происходит в украинской политике

УЕФА намерена завтра, 10 декабря, на очередном заседании Наблюдательного комитета по подготовке Евро-2012 заслушать доклады президентов Федераций футбола Украины и Польши Григория СУРКИСА и Гжегожа ЛЯТО о политической ситуации в странах. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ФФУ.

По словам Г.СУРКИСА, репутация двух стран как надежных партнеров в глазах УЕФА зависит также от стабильной политической обстановки, которой ожидают от официальных Киева и Варшавы на протяжении всего периода подготовки к чемпионату.

“Об актуальности этого вопроса для Наблюдательного комитета УЕФА, который состоится 10 декабря в Нёне, свидетельствует хотя бы тот факт, что мне и коллеге Гжегожу ЛЯТО предложено на его заседании предоставить официальные разъяснения относительно политической ситуации в Украине и Польше”, - цитирует президента ФФУ пресс-служба.

Это лишний раз подтверждает, убежден Г.СУРКИС, что правительства со своей стороны, а общественные организации - со своей должны чаще напоминать нашим ведущим политическим силам об их обязательствах перед УЕФА всячески способствовать, а не вредить реализации проекта Евро-2012. “Я не понимаю таких политических принципов, которыми нельзя было бы поступиться ради реального благополучия своих государств”, - подчеркнул президент Федерации футбола.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря состоится дежурное заседание Наблюдательного комитета УЕФА по подготовке Евро-2012, на котором будут заслушаны отчеты Украины и Польши о ходе подготовки к турниру и доклады экспертов Европейского футбольного союза по этому вопросу.

8 декабря в Киеве состоялось расширенное заседание национальных координаторов Украины и Польши по вопросам подготовки стран к чемпионату, в ходе которого стороны обсудили общий отчет на Наблюдательном комитете 10 декабря.