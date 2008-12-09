Ющенко говорит, что у него нет проблем с парламентом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что у него нет никаких проблем в отношениях с Верховной Радой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины сказал в Вильнюсе на совместной пресс-конференции с президентом Литовской Республики Валдасом АДАМКУСОМ.

В частности, В.ЮЩЕНКО согласился с вопросом литовского журналиста, что интеграции Украины в евроатлантические структуры мешают внутренние проблемы в стране.

«В какой-то мере я с вами согласен. Ни Украине, ни Грузии не нужно идти в евроатлантические структуры со своими внутренними проблемами. Желательно идти без проблем», - сказал Президент, добавив, что в то же время более важным является не наличие или отсутствие проблем в стране, а присутствие демократических механизмов для их решения. В.ЮЩЕНКО заметил, что Украина продемонстрировала наличие таких демократических механизмов.

Отвечая на вопрос относительно своих отношений с Верховной Радой Украины, Президент Украины подчеркнул, что у него нет проблем в общении с Радой. По его словам, это в Раде есть проблемы с формированием коалиции, избранием спикера и тому подобное.

В то же время, он подчеркнул, что парламент – это самостоятельный институт, «у него нет няньки», и он самостоятельно должен решать свои проблемы.

«Это не вопрос, который должен решаться по чьему-то звонку, – какой должна быть коалиция, каким должен быть спикер», - сказал Президент. При этом он отметил, что эти вопросы должны решаться через политический диалог, через согласие общества и без вмешательства внешних факторов.

В.ЮЩЕНКО в очередной раз подчеркнул, что не нужно смотреть на происходящее в Украине, как на трагедию.