Адвокат Януковича вызвал в суд полицию, чтобы зафиксировать "нарушение прав" экс-президента

16:09, 27 декабря 2016
Политика
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Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк вызвал в Печерский суд Киева наряд полиции, поскольку в суде отказались допрашивать его подзащитного дистанционно из Ростова-на-Дону, а также направить туда следователей.

Иллюстрация / REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня во время заседания суда адвокат вызвал полицию, чтобы зафиксировать, по его мнению, нарушение прав его подзащитного.

Оно заключается в том, Сердюк считает, что суд неправомерно отказал Януковичу в дистанционном допросе или же в выезде к нему в Ростов следователей Генеральной прокуратуры. Полицейские приняли заявление Сердюка.

Кроме того, в ходе судебного заседания адвокат Януковича заявил отвод судье Ирине Литвиновой.

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В свою очередь, прокурор Руслан Кравченко заявил журналистам, что следователи прокуратуры готовы выехать на российско-украинскую границу, чтобы там встретить Януковича и гарантировать безопасность его доставки в зал судебных заседаний.

Сейчас в судебном заседании перерыв. Ожидается, что после нее будет рассмотрено ходатайство обвинения о начале заочного судебного процесса над Януковичем, который подозревается в государственной измене.

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Теги: #суд#Янукович#госизмена