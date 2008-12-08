Ющенко пугают коалицией ПР и БЮТ, «со всеми вытекающими последствиями»

Депутатская группа «Народная самооборона» призывает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО поддержать коалицию «Нашей Украины – Народной самообороны», БЮТ и Блока Литвина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил народный депутат от НУ-НС, член «Народной самообороны» Тарас СТЕЦЬКИВ по итогам сегодняшней встречи представителей этой депутатской группы с Президентом.

По словам Т.СТЕЦЬКИВА, «Народная самооборона» считает, что единственным выходом из сложившейся ситуации является коалиция трех политических сил: БЮТ, «Нашей Украины» и Блока Литвина. «Мы призвали Президента поддержать такой вариант», - сказал депутат.

Т.СТЕЦЬКИВ добавил, что в ином случае будет коалиция Партии регионов и БЮТ, «со всеми вытекающими последствиями».

Депутат отметил, что Президент принял к сведению позицию «Народной самообороны» и сказал, что ему еще необходимо закончить процесс консультаций, после чего в ближайшее время можно будет выйти на консолидированное решение.

«Я думаю, что существует серьезный шанс», - добавил Т.СТЕЦЬКИВ.