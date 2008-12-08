Ющенко остановил решение Тимошенко о торговле оружием

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие постановления правительства, которым Государственное предприятие “Внешнеторговая фирма “ТАСКО-экспорт” уполномочивалось осуществлять экспорт и импорт определенных товаров военного назначения и товаров, содержащих сведения, представляющих государственную тайну.

Об этом говорится в указе Президента №1148/2008 от 8 декабря 2008 года, которым останавливается действие постановления Кабинета министров от 10 сентября 2008 года №816. Текст указа размещен на официальном сайте главы государства.

”Кабинетом Министров Украины 10 сентября 2008 года издано постановление №816 “О внесении изменения в пункт 1 постановления Кабинета министров Украины от 12 июля 1999 г. №1228. Данным постановлением государственное предприятие “Внешнеторговая фирма “ТАСКО-экспорт” (г. Киев) дополнительно уполномочивается на осуществление экспорта и импорта определенных товаров военного назначения и товаров, содержащих сведения, представляющих государственную тайну”, - говорится в указе В.ЮЩЕНКО.

В документе отмечается, что такое решение правительства не отвечает основным принципам государственной политики в сфере военно-технического сотрудничества, существенно осложняет осуществление государственного экспортного контроля, создает предпосылки для утечки информации, которая представляет государственную тайну, и нарушение международных обязательств Украины, связанных с нераспространением оружия массового уничтожения, средств его доставки и ограничением передач обычных видов вооружения, что представляет угрозу национальной безопасности Украины.

В тексте указа отмечается, что постановление Кабмина №816 не отвечает статье 17 Конституции Украины, согласно которой обеспечение экономической безопасности является одной из важнейших функций государства, статьи 18 Основного Закона Украины, согласно которой внешнеполитическая деятельность Украины должна быть направлена на обеспечение ее национальных интересов и безопасности, что согласно части 3 статьи 8 Конституции Украины является нормами прямого действия.

”В связи с этим указанное постановление правительства Украины не отвечает и части 2 статьи 8 Конституции Украины, согласно которой нормативно-правовые акты должны приниматься на основе Конституции Украины и отвечать ей. Издавая постановление вопреки Основному Закону государства, Кабинет министров Украины нарушил также часть вторую статьи 6 и часть вторую статьи 19 Конституции Украины, в соответствие с которыми органы государственной власти обязаны осуществлять свои полномочия в установленных Конституцией Украины пределах и на ее основании, а также часть третью статьи 113 Конституции Украины, которая обязывает правительство руководствоваться в своей деятельности Конституцией Украины”, - говорится в указе главы государства.

Справка УНИАН. 13 августа 2007 года Президент Украины издал Указ об остановке действия постановления Кабмина от 11 июля 2007 года №895 относительно полномочий государственного предприятия “Внешнеторговая фирма “ТАСКО-экспорт” (г. Киев) на деятельность, “прямо связанную с обеспечением национальной безопасности и обороны государства, а именно: осуществление в полном объеме экспорта и импорта товаров военного назначения и товаров, содержащих сведения, представляющих государственную тайну”.

Государственное предприятие “Внешнеторговая фирма “ТАСКО-экспорт” занимается экспортом и импортом взрывчатых веществ военного назначения, боеприпасов и их элементов.