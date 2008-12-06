Кто должен - и кто не должен - быть министром обороны

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО убежден, что настоящую реформу Вооруженных сил Украины должны обеспечить военные, а не политики.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

«Перспектива Вооруженных сил Украины – только в формировании профессиональной контрактной армии. Поэтому необходимо остановить дискуссию о сроках перехода на контрактную службу и вместо этого начать активную работу по такому реформированию», - считает он.

Н.ТОМЕНКО заметил, что там, где вооруженные формирования действуют на добровольной и профессиональной основе, речь идет об абсолютно другом качестве и высокой степени профессионализма военнослужащих. «Недаром участие наших военных в различных миротворческих миссиях получает чрезвычайно высокую оценку», - отметил он.

По его мнению, государство допустило ошибку, когда сочло правильным назначать в руководство Вооруженными силами Украины политиков, которые часто даже не служили в армии. «На период проведения реформы ВСУ министром обороны должен быть человек, который прошел соответствующий карьерный путь в Вооруженных силах Украины, и который говорит на одном языке с военными», - считает Н.ТОМЕНКО.

Важно также разделение бизнеса и армии. «Дальнейшее занятие Вооруженных сил Украины активной экономической деятельностью (продажа имущества, земли, оружия и т. п.) - это порочный путь для Украинской армии. Военные должны заниматься исключительно своими профессиональными обязанностями, а экономическую составляющую должны вести те органы центральной и местной власти, которые за это отвечают», - добавил Н.ТОМЕНКО.