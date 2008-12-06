Митингующие в Крыму потребовали не ставить в пример ОУН-УПА

Ветераны военной службы сегодня на митинге в Симферополе потребовали от руководства Украины выполнения социальных гарантий.

Как передает корреспондент УНИАН, акция под лозунгом «Ветеранам военной службы - достойную жизнь» проходила на площади Советская под флагами Русской общины Крыма, партий «Русский блок» и «Союз левых сил». Митингующие также держали в руках транспарант «Слава морякам – черноморцам – защитникам южных рубежей России и Украины» и российский флаг. Акция, по оценкам милиции, собрала 100 человек – представителей различных ветеранских организаций, афганцев, казаков и др.

Представители ветеранских и общественно-политических организаций заявили, что тяжелая экономическая и политическая ситуация, вызванная кризисом экономики и власти, негативно сказывается на соцгарантиях ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий и ветеранов военной службы.

Митингующие потребовали от украинских властей сохранить льготы для ветеранов военной службы, обеспечить санаторно-курортное лечение и обеспечение медикаментами в соответствии с законодательством страны, прекратить разбазаривание имущества Минобороны и т.п.

Помимо этого, в резолюции, раздаваемой в ходе митинга, содержатся просьбы «не допустить милитаризацию Крыма», а в военно-патриотическом воспитании молодежи делать упор на пропаганду подвигов героев ВОВ, а не «вояк УНА-УНСО-ОУН-УПА».

Как сообщалось, сегодня Украина отмечает 17-ю годовщину своих Вооруженных Сил.