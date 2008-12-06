Ющенко: перед Украиной стоит задача создать профессиональную армию

Президент Украины – Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил военнослужащих, работников и ветеранов Вооруженных Сил Украины с 17-й годовщиной Вооруженных Сил Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении пресс-службы Минобороны Украины.

Как отмечается в поздравлении, “наша армия продолжает славные традиции военных свершений Украинского народа – от побед княжеских и казацких времен до побед Второй мировой войны. За годы независимости Вооруженные Силы утвердились как мощный фактор национальной безопасности, стали надежной опорой нашей государственности”.

Президент Украины выразил убеждение, что военнослужащие и в дальнейшем с честью будут выполнять святой долг по защите Родины.

“Сейчас перед Украиной стоит важная задача – создать профессиональную армию, отвечающую современным евроатлантическим стандартам и оснащенную новейшим вооружением”, - заметил глава государства и заверил, что сделает “все необходимое для реформирования отечественных Вооруженных Сил, обеспечения военнослужащим достойных условий жизни”.

В.ЮЩЕНКО искренне поблагодарил каждого защитника Отечества, каждого ветерана, каждому, кто в этот праздничный день стоит на боевом посту, кто находится вдалеке от Украины в составе миротворческих сил за верность Присяге и патриотизм и пожелал им здоровья, счастья, успехов