Тимошенко объявила выговор губернатору

Кабинет Министров Украины распоряжением № 1489-р от 3 декабря 2008 года объявил выговор временно исполняющему обязанности главы Срибнянской райгосадминистрации Владиславу КОСЕНКО и главе Черниговской облгосадминистрации Владимиру ХОМЕНКО.

Текст соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО размещен на Правительственном портале.

В частности, В.КОСЕНКО объявлен выговор за издание с превышением полномочий распоряжения от 22 августа 2008 года № 111-ос о временном возложении исполнения обязанностей первого заместителя председателя Срибнянской райгосадминистрации на специалиста І категории этой администрации, а В.ХОМЕНКО – за нарушение актов законодательства в части согласования такого решения, то есть решения о временном возложении исполнения обязанностей первого заместителя председателя РГА на специалиста І категории.

Выговор объявлен по результатам проведенного Главной государственной службой служебного расследования. В частности, Главная государственная служба пришла к выводу, что В.КОСЕНКО своим решением нарушил статью 40 закона Украины “О местных государственных администрациях”, которая определяет функциональные полномочия главы, первого заместителя, заместителей председателя и заместителя председателя, руководителя аппарата райгосадминистрации, а председатель Черниговской ОГА В.ХОМЕНКО согласовал временное возложение исполнения обязанностей первого заместителя председателя РГА на специалиста І категории, чем также нарушил требования законодательных актов.