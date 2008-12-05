Ющенко впервые за несколько месяцев встретился с Луценко тет-а-тет

Виктор Ющенко провел как минимум две встречи, посвященные избранию спикера. Об этом сообщает "Коммерсант-Украина". Так, глава государства впервые за последние несколько месяцев встретился с министром внутренних дел, лидером депутатской группы "Народная самооборона" (НС) во фракции НУНС Юрием Луценко тет-а-тет. "Виктор Ющенко предлагал Луценко поддержать кандидатуру Ивана Плюща. Говорил, что это нужно для страны, сохранения демократических ценностей. Но наша позиция неизменна – мы Плюща поддерживать не будем и выдвигаем Владимира Литвина",– рассказал источник в НС, добавив, что с кандидатурой лидера фракции блока Литвина оказался якобы не согласен сам господин Ющенко.

В необходимости поддержать Ивана Плюща президент пытался убедить и лидера Партии регионов Виктора Януковича. "Избрание спикера не решит вопрос с кризисом",– негодовал источник в руководстве ПР.