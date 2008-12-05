Путин: России не нужны военные базы на Кубе и в Венесуэле

Россия не видит необходимости в создании баз на постоянной основе на Кубе и в Венесуэле, но может при необходимости использовать их военную инфраструктуру, заявил премьер-министр РФ Владимир Путин.

"Необходимости в строительстве баз на постоянной основе сегодня нет, хотя у нас есть договоренности с руководством Венесуэлы. Думаю, что и кубинское руководство не будет от этого отказываться - при необходимости мы сможем использовать порты этих стран для захода наших военных судов с целью пополнения продовольственными запасами, их загрузки топливом", - цитирует главу российского правительства РИА “Новости”.