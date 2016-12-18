Чью волю выполняют? – глава Волынского облсовета прокомментировал слухи о национализации "Приватбанка"

Люди, которые занимаются вопросом о национализации «Приватбанка» выполняют чьем-то заданию. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Волынского облсовета Игорь Палица.

Согласно сообщению Палицы, «Приват», который является одним из крупнейших налогоплательщиков, хотят национализировать по чьей-то воле.

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«Интересно, а на кого работает, чью волю выполняют, те, кто сегодня принимает решения о национализации не самого плохого банка ?!», - написал Палица.

Глава Волынского облсовета при этом заявил, что банк в свое время выдержал «нашествие смущенных и напуганных вкладчиков, после публичной глупости и вредительства высшего руководства Нацбанка».

При этом Палица напомнил, что именно этот банк передавал на фронт бронированные инкассаторские автомобили и совершал первые отчисления на армию и добровольцев.

Ранее, бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал слова экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о договоренности украинской власти с МВФ о национализации "Приватбанка".

"Относительно тайных соглашений с МВФ я ничего не знаю - на то они и тайные. Впрочем, при современных уровнях "секретности" в нашей стране всем все становится известно довольно быстро, поэтому, думаю, это - очередная ложь. Что же до сказанного Саакашвили, скажу коротко: бред сумасшедшего. Если этот космонавт считает, что в современном мире можно запросто куда-то вывести миллиарды и об этом никто не узнает, значит он спустился к нам не из Грузии, а из космоса. Вот с такими знаниями, с таким пониманием жизни, он полтора года руководил Одессой. Доруководился", - отметил Коломойский.