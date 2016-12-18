НАБУ после анализа е-деклараций расследует 7 производств в отношении нардепов - Холодницкий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель генерального прокурора-руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в эфире «112 Украина».

«Всего – 10, среди них народных депутатов, кажется – 7», - заявил он, отвечая на вопрос сколько производств открыто по результатам анализа электронных деклараций.

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«Мы не можем открыть сразу 450 производств... это первые производства», - добавил Холодницкий.

«По принципу - у кого больше всего вызывают эмоции задекларированные доходы, независимо от фракции. Это разные фракции», - отметил руководитель САП в ответ на вопрос: по какому принципу избирались чиновники для проверки деклараций.

«Очень интересно, что парламентский корпоративизм действует в противоположном смысле. «БПП» пишет на «Народный фронт», радикалы – на «БПП и «Народный фронт». Такие, знаете – проверьте не меня, проверьте моего соседа», - добавил Холодницкий.