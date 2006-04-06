Кличко с Черновецким не договаривался

Кандидат на должность мэра Киева Виталий КЛИЧКО отрицает проведение каких-либо договоренностей с другим кандидатом на этот пост Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ во время предвыборной кампании, как-то незадолго до дня голосования утверждали отдельные СМИ.

Об этом В.КЛИЧКО заявил сегодня в Киеве в интервью корреспонденту УНИАН.

«Я ни с кем ни о чем не договаривался, я поставил перед собой цель стать мэром города Киева и с Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ в этом направлении у нас никаких договоренностей не было – каждый перед собой ставил свою задачу и так получилось, что выбор киевлян пал на Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО», - сказал В.КЛИЧКО.

На вопрос о том, с кем из депутатов Киевсовета будет сотрудничать его фракция, которая, по данным территориальной избирательной комиссии Киева, набрала достаточное количество голосов для того, чтобы пройти в Киевсовет, В.КЛИЧКО ответил, что его фракция, прежде всего, будет уделять внимание тем вопросам, решение которых он обещал киевлянам, баллотируясь на пост мэра столицы.

«Я не отказываюсь ни от одного своего обещания, и хочу, чтобы все то, что запланировал, было бы воплощено в жизнь и этим будет заниматься наша фракция», - вчастности сказал В.КЛИЧКО.

Вместе с тем он добавил, что «сейчас идут предварительные договоренности с представителями тех или иных сил. И мы готовы работать со всеми, кто будет работать в интересах киевлян, а не в своих личных бизнес-интересах»