Армия станет профессиональной не раньше, чем Украина вступит в НАТО

В Генеральном штабе ВСУ предлагают завершить переход Вооруженных Сил Украины на стопроцентное комплектование военнослужащими контрактной службы не раньше присоединения государства к системе коллективной безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил главнокомандующий ВСУ – начальник Генштаба генерал армии Украины Сергей КИРИЧЕНКО на пресс-конференции.

Он в который раз констатировал, что из-за катастрофического недофинансирования запланированные мероприятия по переходу ВСУ на профессиональную основу до 2011 года фактически сорваны.

Также, учитывая сегодняшнюю неопределенность перспектив вступления Украины в НАТО, С.КИРИЧЕНКО констатировал: «Профессионализацию Вооруженных Сил необходимо синхронизировать с процессом присоединения государства к системе коллективной безопасности».

В связи с этим он отметил необходимость сочетания принципа сохранения общей военной обязанности одновременно с переводом на контракт тех военных профессий, которые больше всего определяют способность ВСУ выполнять задачи по назначению и постепенно приближают украинскую армию к требованиям, которые выдвигают организации коллективной безопасности.

«Это - логичный вариант продолжения процесса профессионализации ВСУ в современных условиях», - сказал начальник Генштаба.

Отвечая на уточняющий вопрос, можно ли считать, что украинская армия станет профессиональной не раньше, чем государство вступит в НАТО, С.КИРИЧЕНКО сказал: «Это не обязательно, но, скорее всего, так и будет».