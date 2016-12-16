Публикация даты голосования по "безвизу" для Украины не мешает принять решение раньше – докладчик ЕП

Докладчик Европейского парламента относительно визовой либерализации для Украины Мария Габриел настаивает на скорейшем упразднении виз для граждан Украины, пишет Европейская правда.

Она отметила, что публикация даты заседания Европарламента, на котором будет рассмотрен вопрос предоставления «безвиза» Украине не мешает проголосовать за визовую либерализацию раньше – в феврале или марте.

"Опубликованная на веб-сайте повестка дня пленарных заседаний обновляется много раз, иногда из-за административных дедлайнов и ограничений. В конце концов, конференция президентов (руководители политических групп и президент ЕП) принимает политическое решение за неделю перед пленарной сессией. И относительно визовой либерализации с Украиной имеет место прочная единство среди политических групп относительно рассмотрения этого вопроса как можно скорее", - сказала она.

Читайте также"Никто ничего не переносил": в Европарламенте дали объяснение по рассмотрению "безвиза" для Украины

Габриэл подчеркнула, что ЕП имеет свободу для маневра относительно вынесения вопроса об отмене виз для украинцев на пленарное заседание, в случае, если будет достигнуто согласие относительно этого с Советом ЕС.

При этом Габриэл выступает за то, чтобы начать процесс в январе и продвигаться в нем, "чтобы быть готовыми к одновременному введению безвизового режима для Украины и обновленного механизма приостановления".

Мария Габриэл уточнила, что после завершения триалога, достигнутое между институтами ЕС согласие еще должен утвердить Комитет ЕП по вопросам юстиции, свободы и внутренних дел (LIBE).

Напомним, секретариат Европейского парламента получил указание убрать с веб-сайта индикативную дату голосования по безвизовому режиму для Украины, чтобы не создавать "некорректные негативные ожидания".

В Европарламенте решили не менять дату, а убрать ее, поскольку "невозможно спрогнозировать, когда состоится голосование". В то же время, собеседник ЕП заверил, что голосование "должно произойти быстрее, чем было указано".