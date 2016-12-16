Очередной "успех" на пути к украинскому "безвизу": ЕП вообще решил отказаться от четкой даты голосования

Об этом рассказал информированный источник в аппарате президента Шульца, передает "Европейская правда".

"Поскольку мы увидели, какой резонанс вызвала публикация этой ориентировочной даты, мы решили вообще убрать ее с сайта, – заявил собеседник. – Это должно быть сделано до конца дня. Задержка связана с тем, что в четверг было заседание в Страсбурге (после этого технические работники возвращаются в Брюссель – Ред.)".

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В Европарламенте решили не менять дату, а убрать ее, поскольку "невозможно спрогнозировать, когда состоится голосование". В то же время, собеседник заверил, что голосование "должно произойти быстрее, чем было указано".

Представитель аппарата Шульца в то же время не дал четкого обоснования, почему именно прогнозная дата была изменена на более позднюю, но заверил, что изменения "не имели политической подоплеки и базировались на тех процедурах, которые должны были бы происходить обычно". "Сейчас есть намерение ускорить их", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Европарламент обнародовал новую возможную дату рассмотрения вопроса о введении безвизового режима для граждан Украины - 3 апреля. В повестке дня на сайте ЕП в графе «прогноз» относительно ориентировочной даты пленарного заседания, на котором может рассматриваться вопрос, написано «03/04/2017».

Вскоре в Европарламенте перенос голосования за "безвиз" для Украины объяснили ошибкой.

Отмечалось, что дата голосования за украинский "безвиз" вскоре будет исправлена. Таким образом, данные о переносе голосования в Европарламенте на 3 апреля 2017 года ошибочны.

Ранее в повестке дня на сайте ЕП сообщалось, что в случае положительного завершения межинституциональных переговоров о предоставлении Украине безвизового режима ЕП может проголосовать этот вопрос 1 февраля 2017 года, а еще до этого речь шла о 18 января.