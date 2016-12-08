Климкин объяснил, когда ЕП утвердит "безвиз" для Украины

Об этом он заявил в общении с журналистами во время министерской встречи ОБСЕ, передает "Европейская правда".

"Это вопрос сегодняшнего дня абсолютно вне политики, это – вопрос технический и организации голосования. Успеют ли они на следующей неделе – это лишь вопрос того, чтобы пройти все голосования, а их пять, если не ошибаюсь. Если не успеют в течение недели – то точно завершат процедуру на первой пленарной неделе января", - рассказал Климкин.

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Первая пленарная неделя ЕП в новом году запланирована на 15-19 января.

Как известно, для отмены визового режима Европарламент должен принять два решения – о введении нового механизма приостановления безвиза и о переносе Украины в "безвизовый список". После ЕП точно такие решение должен одобрить Совет ЕС.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря в Комитет постоянных представителей (COREPER) от имени Совета ЕС поддержал согласованный с Европейским парламентом компромиссный текст о норме относительно пересмотра механизма приостановки, который может быть применен ко всем действующим соглашениям по визовой либерализации. Соглашение было достигнуто между Советом ЕС, Европейским парламентом и Европейской комиссией в тот самый день.