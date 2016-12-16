НАПК направило в суд первые админпротоколы о несвоевременном представлении е-деклараций чиновниками

НАПК направило в суд первые административные протоколы о непредставление и несвоевременном представлении деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Как говорится в сообщении на сайте агентства, соответствующее решение принято на очередном заседании.

"Согласно протоколу, уполномоченные лица НАПК обнаружили 4 случая несвоевременного представления деклараций лицами, уполномоченными на выполнение функций государства и местного самоуправления, за 2015 год без уважительных причин", - говорится в сообщении.

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В ведомстве не уточнили конкретных имен и должностей лиц, в отношении которых были направлены протоколы в суд.

В НАПК составили документы согласно части 3 статьи 12 Закона «О предотвращении коррупции» и порядком оформления протоколов об административных правонарушениях и внесении предписаний НАПК.

Первый этап е-декларирования для лиц, которые занимают ответственное и особо ответственное положение, длился на протяжении 60 дней, а именно - с 1 сентября по 30 октября 2016 года.

Как сообщал УНИАН, Как сообщал УНИАН, 31 октября завершился первый этап подачи электронных деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.

Украинские чиновники задекларировали 30 млрд грн средств, почти половина из которых - наличные. Также чиновники задекларировали большое количество движимого и недвижимого имущества, оценочная стоимость которого явно превышает официальные доходы, полученные на государственной службе.

11 ноября НАПК утвердило порядки проверки е-деклараций и осуществления мониторинга образа жизни чиновников. Ранее в агентстве заявляли, что начнут проверку е-деклараций чиновников сразу после утверждения порядка их проверки.

Однако 24 ноября в Министерстве юстиции сообщили, что вернули на доработку в НАПК порядки проведения проверок деклараций и мониторинга стиля жизни чиновников и попросили исправить нарушения, допущенные во время их разработки.

2 декабря в НАПК заявили, что направляют в Минюст на согласование правки порядков проверки е-деклараций и мониторинга стиля жизни чиновников.

14 декабря Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что НАПК не учло предложения Министерства юстиции по разработке механизма проверки сведений, внесенных в электронных деклараций.

“Министерство юстиции направило свои предложения на 7 листах, которые мы представляли публично, к сожалению, в той редакции, которая была повторно сослана Нацагентством на наш адрес, они не учли никаких наших предложений”, - сказал Петренко.