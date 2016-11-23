НАПК открыли доступ к базам данных Нацкомиссии по ценным бумагам для проверки деклараций

Как сообщается на сайте НАПК, соответствующий меморандум о взаимопонимании, сотрудничестве и обмене информацией подписали заместитель председателя агентства Руслан Радецкий и председатель НКЦБФР Тимур Хромаев.

В частности, меморандум предусматривает консолидацию усилий сторон, направленных на сотрудничество в сфере предотвращения, выявления и пресечения коррупционных правонарушений, в том числе путем обмена соответствующей информацией.

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Также стороны достигли договоренности о налаживании процесса прямого доступа НАПК к информационным базам данных, которыми владеет НКЦБФР.

Как отметил Радецкий, доступ к базам данных НКЦБФР является неотъемлемым элементом в процессе обеспечения реализации Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции одной из главных его функций – проверки деклараций государственных служащих.

Как сообщал УНИАН, 31 октября завершился первый этап подачи электронных деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение. Украинские чиновники задекларировали 30 млрд грн денежных средств, почти половина из которых - наличные. Также чиновники задекларировали большое количество движимого и недвижимого имущества, оценочная стоимость которого явно превышает официальные доходы, полученные на государственной службе.

11 ноября НАПК утвердило порядок проверки е-деклараций и осуществления мониторинга образа жизни чиновников.

Ранее в агентстве заявляли, что начнут проверку е-деклараций чиновников сразу же после утверждения порядка их проверки.