НАПК не учло предложения Минюста относительно проверки е-деклараций - Петренко

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявляет, что НАПК не учло предложения Министерства юстиции о разработке механизма проверки сведений, внесенных в электронных деклараций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Петренко сказал, отвечая на вопросы журналистов.

“Министерство юстиции направило свои предложения на 7 листах, которые мы представляли публично, к сожалению, в той редакции, которая была повторно сослана Нацагентством на наш адрес, они не учли никаких наших предложений”, - сказал Петренко.

Он отметил, что как министр юстиции не имеет права зарегистрировать любое решение органа власти, если это решение не соответствует Конституции и законодательству.

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Петренко уточнил, что НАПК в своей редакции документа не определило сроков начала и окончания проверки е-деклараций, не имеет порядка принятия решения о начале проверки, а также не имеет возможности получить объяснение от лица, подавшего декларацию, хотя законом предусматривается, что в случае предоставления неточных данных лицо, подавшее декларацию, должно предоставить свои объяснения.

По его словам, реестры и базы данных Минюста так же могут содержать неточную информацию.

«Этого всего там (в документах НАПК) нет, и фактически создается возможность, в том числе и для коррупции среди работников НАПК, которые могут субъективно принимать решение по той или иной проверке, а это является недопустимым”, - добавил Петренко.

Как сообщал УНИАН, 31 октября завершился первый этап подачи электронных деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение. Украинские чиновники задекларировали 30 млрд грн средств, почти половина из которых - наличные. Также чиновники задекларировали большое количество движимого и недвижимого имущества, оценочная стоимость которого явно превышает официальные доходы, полученные на государственной службе.

11 ноября НАПК утвердило порядки проверки е-деклараций и осуществления мониторинга образа жизни чиновников. Ранее в агентстве заявляли, что начнут проверку е-деклараций чиновников сразу после утверждения порядка их проверки.

Однако 24 ноября в Министерстве юстиции сообщили, что вернули на доработку в НАПК порядки проведения проверок деклараций и мониторинга стиля жизни чиновников и попросили исправить нарушения, допущенные во время их разработки.

2 декабря в НАПК заявили, что направляют в Минюст на согласование правки порядков проверки е-деклараций и мониторинга стиля жизни чиновников.