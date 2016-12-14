РФ не ответила на предложение Украины провести скайп-конференцию по заложникам – Геращенко

Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы на своей странице в Facebook.

По словам Геращенко, ОБСЕ предоставила согласие на проведение такой конференции, однако другие участники переговоров – представители РФ, – еще не ответили за запрос украинской стороны относительно ее проведения.

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«ОБСЕ согласились на необходимость такой конференции, и ждем до сих пор ответа от других участников. Сегодня скайп-конференция не состоялась, мы предлагаем провести ее в четверг, согласовать все позиции, найти компромисс, освободить людей. Если есть желание освободить людей – будет и время на скайп-конференцию, это очевидно», – написала Геращенко.

Как сообщал УНИАН, по словам Геращенко, 7 декабря украинская сторона на гуманитарной подгруппе вышла с важной инициативой: передать 228 человек, которых запрашивали представители ОРДЛО, чтобы освободить тех 42 человек, которых подтверждают в ОРДО и 6 – в ОРЛО.