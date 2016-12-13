Кравчук рассказал, какой вопрос не сможет решить "минский процесс"

Об этом в комментарии "Обозревателю" сказал первый президент Украины Леонид Кравчук.

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"Минский процесс слишком сложный. Тоже самое могу сказать и про встречи в "нормандском формате". Я пока не прочитал ни одного решения, которого они бы приняли. Получается так, что говорят-говорят где-то во Франции, а потом слышу, что какие-то решения принимались уже в Минске и подписывается какой-то протокол. Это очень сложная формула и схема. Поэтому Минский процесс не решит главный вопрос – территориальной целостности и сувернитета и неприкосновенности границ Украины. Не решит", — подчеркнул экс-президент.

Ранее первый президент Леонид Кравчук заявлял, что из-за неясности роли "нормандского" формата переговоров вокруг Украины надо стремиться к другому формату - "как минимум будапештскому".