Кравчук рассказал, какой вопрос не сможет решить "минский процесс"
Минский переговороный процесс по урегулированию ситуации на Донбассе слишком сложен и не решит главный вопрос — сохранение территориальной целостности Украины.
Об этом в комментарии "Обозревателю" сказал первый президент Украины Леонид Кравчук.
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"Минский процесс слишком сложный. Тоже самое могу сказать и про встречи в "нормандском формате". Я пока не прочитал ни одного решения, которого они бы приняли. Получается так, что говорят-говорят где-то во Франции, а потом слышу, что какие-то решения принимались уже в Минске и подписывается какой-то протокол. Это очень сложная формула и схема. Поэтому Минский процесс не решит главный вопрос – территориальной целостности и сувернитета и неприкосновенности границ Украины. Не решит", — подчеркнул экс-президент.
Ранее первый президент Леонид Кравчук заявлял, что из-за неясности роли "нормандского" формата переговоров вокруг Украины надо стремиться к другому формату - "как минимум будапештскому".