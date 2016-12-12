Нидерланды будут просить лидеров ЕС ограничить действия Украины во время саммита ЕС - СМИ

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в четверг будет просить лидеров ЕС ограничить действия Украины на саммите ЕС. Об этом пишет Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Кроме того, Рютте также обратится с просьбой об ограничениях на награды для Киева, которые предлагаются в рамках соглашения о сотрудничестве.

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«Рютте пытается освободиться от политической привязки после того, как голландские избиратели, обеспокоенные издержками, отвергли так называемое соглашение об ассоциации на референдуме в апреле. Если его требования не будут выполнены, он планирует обратиться в свой парламент, чтобы выиграть одобрение и перезаписать негативные голоса», - пишет издание.

Напомним, на сегодняшний день согласовано три из четырех вопросов, относительно которых Нидерланды пожелали юридически обязывающей декларации, которая бы позволила им ратифицировать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

«Рютте (Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов, - ред.) надеется в четверг (на этот день запланирован саммит ЕС, - ред.) достичь окончательных договоренностей относительно законодательно обязывающей декларации», - заявлял ранее один из дипломатов.