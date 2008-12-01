Нардепы завтра соберутся, чтобы разойтись до 4 декабря?

В работе Верховной Рады Украины планируется объявить перерыв до 4 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО.

В частности, он отметил, что сегодня на Согласительном совете 4 фракции парламента, кроме КПУ, выступили за то, чтобы завтра, 2 декабря, в парламенте были только выступления от фракций, а затем был объявлен перерыв в работе парламента до четверга, 4 декабря.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты собирались на этой пленарной неделе избрать председателя Верховной Рады и принять ряд антикризисных законов.