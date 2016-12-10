Прокуратура АРК открыла дела из-за нарушений прав человека на оккупированном полуострове

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, об этом прокурор АРК Гюндуз Мамедов проинформировал генерального прокурора Юрия Луценко. Встреча состоялась накануне Международного дня прав человека с участием уполномоченного президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафы Джемилева и юриста Украинского Хельсинского союза по правам человека Дарьи Свиридовой. На встрече обсуждалась ситуация по соблюдению прав человека на территории оккупированного Автономной Республики Крым.

Мамедов доложил, что был создан реестр данных граждан, чьи права ограничиваются в связи с их политическими убеждениями, этническим и религиозным происхождением. По предварительным подсчетам, в реестр внесены фамилии 88 человек, по каждому случаю Прокуратурой АР Крым зарегистрировано уголовное производство и ведется расследование.

Он выразил надежду, что уже в начале следующего года дела в отношении должностных лиц за неправосудные решения, за преследование украинцев будут направлены в суды.

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Луценко поручил Мамедову создать на официальном сайте прокуратуры АР Крым открытый реестр дел о нарушении прав человека и предоставить людям возможность отправлять известную им информацию о таких нарушениях.

В то же время Джемилев отметил, что на территории АР Крым оккупанты принимают меры по изменению демографической ситуации. Он добавил, что, согласно ст. 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, указанные действия квалифицируются как военное преступление.

Луценко, в свою очередь, отметил, что докладывал по данному вопросу в Международном уголовном суде в Гааге, и отметил, что вся информация была воспринята в МКС с очень высокой заинтересованностью.