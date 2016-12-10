Адвокат Януковича рассказал, при каких обстоятельствах экс-президент вернется в Украину

Об этом заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк в комментарии телеканалу “112”.

“Как исчезнет опасность для Виктора Януковича, он будет принимать участие во всех судебных заседаниях”, - сказал Сердюк.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября в Святошинском райсуде Киева в режиме видеосвязи с Ростовским областным судом состоялся допрос экс-президента Украины Виктора Януковича как свидетеля по делу пятерых бывших «беркутовцев», обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года.

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Тогда же генеральный прокурор Юрий Луценко зачитал Януковичу сообщение о подозрении в государственной измене.

Впоследствии на сайте Генпрокуратуры была опубликована повестка о вызове Януковича на допрос 5 и 9 декабря в качестве подозреваемого в государственной измене. Вместо экс-президента в ГПУ прибыли его адвокаты.