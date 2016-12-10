НАБУ подготовило подозрение главе Центризбиркома в деле о "черной бухгалтерии" Партии регионов

Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник в интервью газете "Зеркало недели. Украина".

Он отметил, что провести по данному делу еще одну экономическую экспертизу, на которой настаивают в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), невозможно. "Экономической экспертизы не проводили, были просто показания в области экономической экспертизы по этому поводу. Прокуроры согласились, что ее по этому делу провести невозможно. Нам нечего предоставить эксперту", - сказал Сытник.

Он отметил, что полученные детективами доказательства и без экспертизы достаточно весомы.

"Говорить о полном списке доказательств, которые проходят по делу человека, я не буду. Но, по моему мнению и мнению детективов, совокупность полученных доказательств дает основания для составления и оглашения подозрения. Поэтому мы это подозрение составили. Будто бы убедили прокуроров, что доказательств для объявления подозрения достаточно, и надеюсь, в ближайшее время подозрение будет согласовано", - заявил директор НАБУ.

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Сытник также рассказал, что НАБУ выполнило распоряжение САП и подготовило новый проект подозрения для одного из фигурантов дела о "черной бухгалтерии" Партии регионов, и антикоррупционная прокуратура может согласовать его до конца недели.

По данным DT.UA, НАБУ направило в САП новый вариант текста подозрения Охендовскому, но для его юридической проработки нужно время до понедельника-вторника.

Ранее руководитель САП Назар Холодницкий заявлял, что Специализированная антикоррупционная прокуратура проверяет четыре факта возможного получения средств из "черной кассы" Партии регионов Охендовским. По его словам, в предоставленных НАБУ Виктором Трепаком документах говорится о возможном получении субъектом О. средств на возмещение расходов, связанных с его командировками за границу в качестве члена ЦИК. Проверяются четыре факта возможного получения им средств, общая сумма которых составляет 16 тыс. 734 доллара США.

Как сообщал УНИАН, 30 мая НАБУ начало расследование по заявлению бывшего первого заместителя председателя СБУ Виктора Трепака. Он сообщил, что передал в НАБУ документы, которые подтверждают незаконные выплаты Партией регионов наличных средств на сумму почти 2 млрд долларов ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников, среди которых и глава ЦИК Охендовский.