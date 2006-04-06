Мороз и Тимошенко написали письмо Ющенко

Лидеры СПУ Александр МОРОЗ и БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО подписали открытое письмо к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, в котором выразили обеспокоенность в связи с затягиванием процесса создания коалиции демократических сил, и призвали главу государства способствовать созданию коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее письмо лидеры двух политических сил подписали сегодня на пресс-конференции.

В документе указывается, что «в этот исторический момент многое зависит от Вашей позиции (речь идет о позиции Президента)».

В письме говорится, что БЮТ и СПУ, «общество обеспокоены промедлением в создании коалиции демократических сил».

Ю.ТИМОШЕНКО и А.МОРОЗ отмечают, что это является следствием «неопределенности руководства блока «Наша Украина» относительно подписания меморандума о создании коалиции демократических сил.

«Повторяется ситуация парламентских выборов 2002 года, когда также промедление привело к реваншу кучмизма», - говорится в письме.

В документе указывается, что меморандум, который был подготовлен рабочей группой представителей блока «Наша Украина», БЮТ и СПУ еще до выборов, дает все политико-правовые основания для составления соглашения о создании коалиции».

В открытом письме говорится, что полученный от политсовета блока «Наша Украина» проект протокола от 5 апреля о намерениях относительно коалиции «воспринимается нами как еще одно подтверждение упомянутого промедления, как фактический отказ от подписания согласованного меморандума».

В письме отмечается, что в протоколе речь идет об обязательстве участников коалиции выполнять программу Президента «Десять шагов навстречу людям».

«Мы готовы на компромисс и в этом отношении, учитывая, что в основе соглашения должны быть программные цели, а не амбиции политиков или распределение должностей», - говорится в документе.

В письме также подчеркивается, что не нужно тратить время на подготовку новых программ, а претворять в жизнь те, которые поддержаны народом Украины. «Правда, протокол от избирательного блока «Наша Украина» в конкретных позициях противоречит упомянутой программе. Это также подтверждение мнения о специфической роли протокола, который не касается идеи коалиции», - подчеркивается в открытом письме.