На заседании комиссии Украина-НАТО союзники подтвердят поддержку Киева - Керри

22:17, 06 декабря 2016
Политика
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Государственный секретарь США Джон Керри заявил, что на заседании комиссии Украина-НАТО союзники вновь подтвердят свою поддержку Украины, и призвал Россию работать на выполнение Минских договоренностей.

REUTERS

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал во вторник в Брюсселе после завершения первого дня заседания министров иностранных дел стран - членов НАТО, в рамках которого в среду состоится заседание комиссии Украина-НАТО.

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«Завтра на заседании комиссии Украина-НАТО мы поддержим и подтвердим нашу поддержку суверенитета, территориальной целостности демократической Украины. И мы снова заявим, что мы последовательно делаем, что мы не поддерживаем и не признаем аннексию Крыма Россией, и не примем агрессию, которая продолжается на востоке страны», - сказал Керри.

В этой связи он вновь призвал Россию «работать вместе с нами всеми, чтобы полностью выполнить Минские договоренности».

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