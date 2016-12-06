На заседании комиссии Украина-НАТО союзники подтвердят поддержку Киева - Керри

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал во вторник в Брюсселе после завершения первого дня заседания министров иностранных дел стран - членов НАТО, в рамках которого в среду состоится заседание комиссии Украина-НАТО.

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«Завтра на заседании комиссии Украина-НАТО мы поддержим и подтвердим нашу поддержку суверенитета, территориальной целостности демократической Украины. И мы снова заявим, что мы последовательно делаем, что мы не поддерживаем и не признаем аннексию Крыма Россией, и не примем агрессию, которая продолжается на востоке страны», - сказал Керри.

В этой связи он вновь призвал Россию «работать вместе с нами всеми, чтобы полностью выполнить Минские договоренности».