Экс-руководство Высшего хозсуда в 2011- 2014 годах подчинило себе систему принятия судебных решений - ГПУ

Об этом сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

«Департаментом спецрасследований ГПУ по результатам собранных доказательств уведомлены о подозрении бывшие председатель и заместитель Высшего хозяйственного суда Украины (а в настоящее время судьи этого суда) Емельянов и Татьков в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.376, ч.2 ст.376-1 УК Украины», - написал Луценко.

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Генпрокурор отметил, что следствие располагает доказательствами того, что эти лица в 2011 - 2014 годах фактически подчинили себе систему принятия судебных решений.

По его словам, в настоящее время исследуется около 7000 случаев незаконного вмешательства в автоматизированную систему распределения дел и заявлений, вмешательство в деятельность судей с целью вынесения ими нужных злоумышленникам неправосудных решений в хозяйственных судах всех инстанций.