Кличко подарил Катеринчуку пять метел

Представители фракции Блока Виталия Кличко в Киевсовете подарили столичным депутатам от Блока Николая Катеринчука пять метелок, «чтобы выметали нечисть».

Как передает корреспондент УНИАН, лидер одноименного блока Виталий КЛИЧКО сказал журналистам, что метлы подарены для того, что депутаты Блока Катеринчука скорее разобрались со своей позицией в Киевсовете.

В то же время Н.КАТЕРИНЧУК, который присутствует в Киевсовете, ответил В.КЛИЧКО и прессе, что они готовы принять метлы, но не все, поскольку предателями считают только трех из пяти депутатов, которые прошли в Киевсовет по списку Блока Катеринчука.

«Мы будем настаивать, чтобы эти депутаты сложили свои полномочия», - сказал Н.КАТЕРИНЧУК.

По его словам, уже написано соответствующее заявление о создании в Киевсовете фракции Николая Катеринчука, в которую войдут Алексей РЕЗНИКОВ и Владимир ЛАНОВОЙ. Он надеется, что уже сегодня на заседании сессии это заявление будет оглашено председательствующим, и таким образом фракция начнет свое официальное существование.

Н.КАТЕРИНЧУК сообщил, что фракция будет оппозиционной к провластному большинству в Киевсовете.

В свою очередь А.РЕЗНИКОВ сообщил, что согласно законодательству, остальные депутаты списка Блока Катеринчука в Киевсовете в данной ситуации имеют право оставаться депутатами до тех пор, пока не будет принято окончательное решение в суде.

Справка УНИАН. По результатам выборов 25 мая в Киевсовет от Блока Николая Катеринчука прошли 5 депутатов, среди которых и народный депутат Н.КАТЕРИНЧУК, который затем отказался от мандата депутата Киевсовета. Вместо него был зарегистрирован следующий в избирательном списке Роман ЯРОШЕНКО (член наблюдательного совета ООО “Партнер-Банк”, внепартийный), который 10 июня вместе с двумя другими депутатами от этой политической силы, - Павлом ТЕСЛЕНКО (директор ЗАО “Красный мак”, член партии “Европейская платформа”) и Борисом ГАВРИЛЕНКО (командир экипажа самолета ЗАО “Авиакомпания “АэроСвит”, внепартийный) поддержали, вопреки общему решению Блока, избрание секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО.