Видеодопрос экс-командующего внутренних войск Шуляка в деле о расстрелах на Майдане: прямая трансляция

Сегодня в Святошинском суде Киева состоится допрос бывшего командующего внутренних войск Станислава Шуляка в режиме видеоконференции из Ростова.

Шуляк выступает как свидетель в деле об убийстве людей во время Евромайдана.

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Как передает корреспондент УНИАН, во время судебного заседания обеспечена видеосвязь с Ростовским областным судом РФ, в котором находятся Шуляк вместе с адвокатом.

Продолжительность допроса Шуляк ограничили 3,5 часами.

Стоит отметить, что допрос Шуляка планировался изначально 25 ноября – вместе с экс-президентом Виктором Януковичем.

Напомним, что 28 ноября после допроса Януковича, судья Ростовского областного суда (РФ) предложил начать допрос Шуляка в тот же день, однако председательствующий судья по делу экс-«беркутовцев» Сергей Дячук отметил, что участники процесса уже устали и рабочий день завершен, поэтому предложил провести его 2 декабря в 13.00.

Сегодня под Лукьяновским СИЗО, где находится экс-«беркутовцы», которых подозревают в совершении этих преступлений, ситуация была спокойной.

Также утром было тихо под зданием Святошинского суда.

Как сообщал УНИАН, видео допрос Виктора Януковича по этому делу состоялся лишь со второй попытки. Ведь 25 ноября активисты под Лукьяновским СИЗО не выпускали авто с экс-«беркутовцами», чтобы те добрались Святошинского суда.