"Выхода нет": Янукович признал влияние военных ЧФ России на проведение референдума в Крыму

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время допроса в Святошинском райсуде Киева в режиме видеосвязи из Ростова как свидетель по делу пятерых бывших «беркутовцев», обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года.

В частности, прокуроры спросили у Януковича, с какой целью он ехал в Крым.

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"События, которые произошли в то время в Украине, они были с признаками антигосударственного, антиконституционного переворота, вооруженного. Я хорошо понимал, что в такой ситуации страна не может жить, потому что общество разделено пополам, а что делать президенту, который незаконно отстранен от власти?", - заявил Янукович.

"У меня был выбор - обратиться к украинскому народу, обратиться к людям, которые могут держать оружие в руках, и пойти вместе со мной, объединиться и восстанавливать конституционный порядок в Украине. Что это означает? Это означало гражданскую войну. А я говорил неоднократно, что я был против кровопролития, и это для меня была самая важная вещь. Поэтому, когда я ехал в Крым, я думал, что я буду еще жить в мирной стране, в которой действует Конституция, в которой есть власть, в которой я президент", - заявил Янукович.

Он сказал, что когда уже находился по пути в Крым, выехав из Донецка, то увидел, что "выхода нет из этой ситуации и простого ответа".

По словам Януковича, когда он приехал в Крым, то встретился с тогдашним главой Севастопольской городской государственной администрации Владимиром Яцубой, которого попросил объяснить, что сейчас происходит в Севастополе. Экс-президент заявил, что ему сообщили о том, что в городе проходил митинг и что "люди возмущены тем, что сейчас происходит в Киеве, люди чувствуют себя в опасности".

"У людей очень плохое настроение, потому что люди не знают, как себя защитить. Было принято решение, во-первых, создать отряды самообороны, выставить все посты и все выставить блокпосты вокруг границы с Украиной, потому что была угроза, что в Севастополь поедут радикалы и начнут делать то, что делали в Украине", - заявил Янукович.

Также экс-президент добавил, что ему Яцуба доложил, что в Севастополе выступал мужчина, которого якобы унизили по дороге из Киева в Черкасской области. "Которого выкинули из машины, машину сожгли, его заставляли есть стекло и петь гимн Украины и кричать «слава Украине», - утверждает Янукович.

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При этом прокурор его перебил, и сказал, что это не объясняет, каким образом произошла аннексия.

"И когда он выступил, было принято радикальное решение. Решение было принято такое, чтобы немедленно начать референдум о выходе и присоединении к России. А вы знаете, что в Севастополе очень много военных с российского Черноморского флота, и они также повлияли на это решение очень сильно", - подчеркнул Янукович.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав так называемый «референдум» о его самоопределении.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% людей высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.