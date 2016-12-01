Кучма объяснил угрозы России из-за ракетных испытаний Украины абсолютным отсутствием диалога

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

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Комментируя конфликт вокруг острова Тузла в 2003 году и сегодняшнюю реакцию России относительно ракетных учений Украины вблизи Крыма, бывший президент отметил, что позицию РФ в то время и сегодня нельзя сравнивать.

"Это две разные вещи. Сегодня Украина действительно имеет право на своей территории проводить любые учения. Надо посмотреть, с какой точки зрения там они проводятся. С точки зрения повышения боеготовности украинских войск - это позитивно. Я не думаю, что мы собираемся проводить учения с точки зрения напугать Россию. Это абсолютно бесперспективно", - заявил Кучма.

"К большому сожалению, совершенно отсутствует диалог между всеми структурами Украины и России. В принципе, поднял трубку один министр, позвонил другому и решили все проблемы", - сказал он.

"И сегодня, несмотря на то, что война на нашей территории, надо искать средство общаться и решать вот такие проблемы, которые бы не обостряли ситуацию между нашими странами", - убежден Кучма.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 декабря, на юге Украины начались учения Воздушных сил ВСУ, во время которых были проведены воздушные стрельбы.

Россия пригрозила ракетным ударом в случае проведения Украиной ракетных стрельб в районе временно оккупированного Крыма.