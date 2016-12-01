Минобороны о ходе учений близ Крыма: сейчас идут пуски ракет, провокаций со стороны РФ не зафиксировано

Об этом заявил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, сообщает 112.ua.

"Сейчас вступили в активную фазу летные контрольные испытания-учения. По состоянию на эту минуту уже идут пуски ракет на определенных территориях. По состоянию на эту минуту сбоев в проведении этих учений пока никаких не зафиксировано… Пока у нас не зафиксировано никаких провокаций со стороны РФ", - отчитался Мотузяник.

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По словам спикера МОУ, ВСУ готовились к эти учениям почти год, сейчас они вступили в активную фазу.

"С целью обеспечения безопасности воздушного движения и простых людей, ВСУ выполнили все необходимые международные условия, вовремя проинформировали международные инстанции и организации, занимающиеся безопасностью полетов. Активная фаза учений продолжается… Сейчас у нас не зафиксировано пролетов (гражданских) самолетов в этом пределе, было сообщено украинскому Аэроруху и организациям, которые этим занимаются и авиационным компаниям. Активная фаза запланирована сегодня и завтра. Далее в зависимости от выполнения программы учений будем смотреть", - рассказал Мотузяник.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря возле оккупированного Крыма стартовали украинские учения с ракетными стрельбами.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в Минобороны Украины сообщили, что в случае проведения Украиной ракетных стрельб в районе временно оккупированного Крыма Россия грозит Киеву ракетным ударом.