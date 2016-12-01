Референдум 1 декабря 1991 года был похоронами "Империи зла" - Парубий

Об этом говорится в его обращении к соотечественникам по случаю 25-й годовщины Всеукраинского референдума 1 декабря, размещенном на сайте парламента.

"Сегодня, 1 декабря, мы отмечаем 25-летие Всеукраинского референдума 1991 года. Это фундаментальная веха украинского государства, ведь именно в этот день украинский народ высказался за восстановление Независимости Украины", - отметил спикер.

Он отметил, что 1 декабря 1991 года у украинцев спросили: "подтверждаете ли вы Акт провозглашения независимости Украины?", и более 90% граждан, которые в тот день приняли участие в референдуме, высказались "за", а это около 30 миллионов совершеннолетних украинцев, рожденных и воспитанных в Советском Союзе.

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"И тут произошло парадоксальное, но закономерное явление - украинцы подтвердили, что стремятся к независимости, хотят свободы, за которую положили жизни сотни тысяч лучших сынов и дочерей Украины в вооруженной борьбе против оккупанта или в тюрьмах и в ссылке", - отметил Парубий.

По словам председателя Верховной Рады, "украинский референдум 1 декабря 1991 года был похоронами "Империи зла" - Советского Союза". "В то же время наш референдум стал логическим продолжением тысячелетней истории украинского государства", - подчеркнул он и добавил, что во время Референдума 1 декабря 1991 года "нация, которую хотели перековать на "единый советский народ", громко заявила на весь мир, что она есть, что она украинская".

В то же время, считает председатель украинского парламента, решение Референдума 1 декабря 1991 года подтвердили миллионы украинцев во время Революции достоинства, а сегодня доказывают тысячи наших воинов на востоке.

"Низко кланяюсь подвигу украинских воинов, которые на передовой ценой собственного здоровья и даже жизни сохраняют наш покой, продолжая борьбу за нашу Независимость в поединке с извечным врагом Украины", - говорится в обращении спикера.