В ПР открытым текстом назвали своих союзников в парламенте

Партия Регионов не поддерживает избрание Председателя Верховной Рады Украины ситуативным большинством, считая, что это выгодно лишь БЮТ и его лидеру для дальнейшего пребывания на должности премьер-министра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания Кировоградского пресс-клуба реформ сообщил народный депутат из фракции Партии регионов Сергей ЛАРИН.

Он отметил, что его политическая сила поддерживает кандидатуру Александра ЛАВРИНОВИЧА на должность спикера. «Но мы понимаем, еще за него реально не хватит голосов трех фракций. Вместе с нашими союзниками – Блоком Литвина и Коммунистической партией – регионалы наберут всего 220 голосов», - подчеркнул С.ЛАРИН.

Что касается кандидатуры Адама МАРТЫНЮКА, то Партия регионов согласна голосовать положительно при условии, что его поддержат другие фракции. «Место спикера, как магнит, притягивает обратно тех, кто в нем уже посидел», - пошутил депутат. Он также заметил, что не верит в результативное совместное голосование прежних партнеров по демократической коалиции.

«Сейчас между всеми парламентскими фракциями ведутся переговоры, они никогда не прекращались. Мой личный прогноз: если через неделю-другую парламент будет продолжать оставаться без Председателя, альтернативы внеочередным выборам не будет», - сообщил С.ЛАРИН.