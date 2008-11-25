Бойко рассказал, откуда растут ноги у украинского долга за газ

Народный депутат Украины, экс-министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО считает, что большая часть долга за газ накопилась в первом квартале 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Киеве.

«Львиная доля долга, - а я думаю, что общий долг составляет около 2,2 млрд. долларов, - это долг за первый квартал 2008 года, когда страна три месяца потребляла газ и не платила. Приблизительно 1 млрд. долларов - это за 1-й квартал», - сказал Ю.БОЙКО.

При этом он отметил, что в этой ситуации необходимо объединение всех сил для достижения результата. «В этой ситуации необходимо срочно погасить долги», - добавил он.

Также Ю.БОЙКО напомнил, что «мы предупреждали еще с 1-го квартала, что необходимо платить за газ». «Если бы у нас была какая-то задолженность, то мы бы не получили такую комфортную цену 179,5 долл. за тыс. кубометров», - сказал он, комментируя обвинения премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в том, что задолженность за газ сформировалась еще в 2007 году.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил ОАО «Газпром» взыскать с Украины долг по поставкам газа из РФ, который составляет 2,4 млрд. долл.

Однако в НАК «Нафтогаз Украины» заявили, что имеют долги исключительно перед компанией RosUkrEnergo, и сумма этого долга «с учетом всех нюансов» составляет около 1,3 млрд. долл.

В этой связи премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сказала, что это «не долги правительства Украины, а долги компании RosUkrEnergo, которые остались с предыдущих периодов». «Правительство Украины RosUkrEnergo ничего не должно», - сказала она.

В свою очередь пресс-секретарь RosUkrEnergo Андрей КНУТОВ заявил, что долг НАК «Нафтогаз Украины» перед компанией составляет 2,4 млрд. долл. «Информация о размере долга перед компанией RosUkrEnergo, которую распространяют представители НАК «Нафтогаз Украины», не соответствует действительности. Указанная задолженность Украины препятствует своевременным и полным расчетам компании RosUkrEnergo AG перед «Газпромом»», – сказал он.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал правительству пять дней на решение вопроса с долгом за газ перед Россией. На заседании СНБО 21 ноября он заявил, что проблемы с расчетами за газ начались потому, что правительство не проводило никаких расчетов за поставку топлива.

24 ноября по поручению премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО делегация НАК “Нафтогаз Украины” срочно вылетела в Российскую Федерацию для выяснения ситуации вокруг газового долга и принятия последующих решений.